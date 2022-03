Le deputate di ManifestA Suriano ed Ehm nel punto di ascolto di Rifondazione Comunista

Si è tenuto lo scorso sabato un incontro nella sede catanese di Rifondazione Comunista in via Scarpanto 3 che ha visto la partecipazione delle deputate alla Camera Simona Suriano, Yana Chiara Ehm, del segretario regionale del partito Mimmo Cosentino e del coordinatore catanese di Potere al Popolo Damiano Cucè.

Cosentino ha evidenziato l’importanza dell’incontro “per unire le proposte e le rivendicazioni di due forze strutturate come Rifondazione e Potere al Popolo”.

“Ci accomunano – ha proseguito – le battaglie contro il neoliberismo che ha precarizzato il lavoro e le battaglie catanesi vengono da lontano. Mi riferisco anche all’antimafia militante, e alle battaglie del giudice Scidà. Dobbiamo incidere sul tessuto sociale e per farlo dobbiamo stare accanto agli ultimi e ai lavoratori. Stiamo lavorando per essere presenti su tutto il territorio e per portare le nostre rivendicazioni anche nella prossima assemblea regionale siciliana tramite la candidatura dei nostri esponenti”.

La deputata Simona Suriano ha fatto il punto sul suo impegno politico e sulle prospettive future: “Io sono stata cacciata, così come la collega, dal M5S per non aver votato la fiducia a Draghi, colui che sta svendendo l’Italia. Dal Movimento sono scomparsi i temi del disagio sociale che ora più che mai emergono prepotenti. Per questa ragione mi sono ritrovata in un percorso comune con le colleghe del gruppo: la sinistra deve rappresentare le sfide del lavoro, della lotta al precariato, della lotta alla mafia. Vogliamo aggregare forze sociali e associazioni che non si sentono più rappresentate. Sono purtroppo tante le vertenze di cui ci stiamo occupando e per queste ragioni serve una sinistra vera dentro le istituzioni, a tutti i livelli: comunali, regionali e nazionali”.

La deputata Yana Ehm ha sottolineato l’opportunità di “riunirsi per combattere per gli stessi principi”. “In Parlamento c’è un muro di gomma verso le istanze delle fasce più deboli e non possiamo accettarlo – aggiunge -. Per di più viviamo in un contesto internazionale delicatissimo. Le nostre risoluzioni contro l’invio delle armi non sono state fatte passare e addirittura ci hanno dipinte come nemiche degli ucraini. E’ una semplificazione del main stream: la pace è il valore nodale che ricerchiamo e non l’alimentare una guerra. Sul fronte del lavoro io stessa ho presentato un disegno di legge contro le delocalizzazioni: è questa la battaglia che va combattuta perché i casi Pfizer sono destinati ad aumentare se non trovano un argine”.

Ha chiosato Cucé di Potere al Popolo: “La nostra storia è giovane e coraggiosa. Siamo qui perché è una grande occasione di confronto. Un confronto che nasce sui temi: su tutti quello del lavoro. Non possiamo sottostare ai diktat delle multinazionali. Ma a livello catanese abbiamo condotto battaglie sulla sanità e sui rifiuti. Si tratta di due temi fondamentali sui quali ruotano la salute, i soldi e il futuro ambientale della città”.