Mercati storici da rilanciare, Mirenda: "Porre l’attenzione sulle norme igienico-sanitarie"

Il consigliere comunale di Catania, Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha presentato un'interrogazione al presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, incentrata sul risanamento e la ristrutturazione dei mercati storici della città.

"I mercati storici di Catania - spiega Maurizio Mirenda - sono non solo un'attrazione turistica per la loro specificità e folklore, ma rappresentano anche il cuore pulsante dell'economia locale. Una loro maggiore funzionalità ed efficienza potrebbe portare a un significativo miglioramento e crescita economica".

Mirenda sottolinea che attualmente gli stalli assegnati agli operatori non sempre rispettano i criteri di assegnazione, creando disordine e mancanza di sicurezza e di conformità alle norme igienico-sanitarie.

"È essenziale ristabilire l'ordine e avviare una ristrutturazione adeguata dei mercati - continua Mirenda - affinché possano continuare a essere una risorsa economica importante e possano essere incentivati tramite un'attenta promozione, partendo dalla verifica delle condizioni strutturali, logistiche ed ambientali, per poi procedere alla loro ristrutturazione".

Mirenda si rivolge quindi al Sindaco, chiedendo se l'Amministrazione intende avviare un'azione di risanamento e ristrutturazione dei mercati storici, sia per garantire la sicurezza di esercenti e fruitori, sia per conferire un decoro necessario a renderli più attraenti per i turisti. Propone anche l'omogeneità degli arredi per rendere i mercati esteticamente più eleganti, meglio controllabili e più organizzati, migliorando così anche la sicurezza.

Un altro punto cruciale dell'interrogazione riguarda le norme igienico-sanitarie. Mirenda sottolinea l'importanza di dotare gli esercenti di punti acqua per mantenere puliti gli stalli e facilitare le pulizie. Inoltre, chiede la creazione di servizi igienici adeguati alle normative vigenti.

Infine, Mirenda propone l'istituzione di presidi fissi con vigili urbani e personale della direzione Attività Produttive all'interno dei mercati, per garantire un controllo permanente degli spazi e offrire assistenza continua agli operatori. E conclude affermando che la riqualificazione deve coinvolgere le direzioni comunali competenti, le quali dovrebbero realizzare progetti specifici utilizzando eventuali fondi disponibili per tale finalità.