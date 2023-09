Pogliese, Sallemi e Cannata (FdI) propongono un emendamento per i rimborsi del terremoto del 1990

I senatori Salvo Sallemi e Salvo Pogliese e il deputato Luca Cannata di Fratelli d’Italia sono intervenuti in merito all’annosa questione dei rimborsi relativi ai tributi dei contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990. "Si tratta di una vicenda dalla lunga gestazione – dicono i parlamentari di FdI - e occorre tracciare una linea chiara per dare risposte ai cittadini di tre province siciliane che avevano depositato l’istanza per il rimborso dei tributi versati". "Un groviglio di sentenze e di interpretazioni giuridiche ha reso il tema legato al sisma 90 particolarmente complesso e ne ha allungato la gestazione. Il nostro impegno in sede parlamentare, con emendamenti mirati, sarà quello di riuscire a garantire le coperture economiche globali affinché questo annoso problema si chiuda definitivamente in un arco temporale accettabile. I cittadini del sud est siciliano ne gioverebbero in particolar modo, specie in un momento di grande difficoltà e specie dopo aver affrontato, a suo tempo, i danni derivanti dal terremoto", concludono i parlamentari.