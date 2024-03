Elezioni europee, Raffaele Lombardo (MpA): "Non sosterremo i partiti sovranisti"

"C'è bisogno di una comunità europea forte e che si occupi di difesa: per questo alle prossime elezioni europee le forze autonomiste non possono sostenere i partiti che auspicano e rafforzano i sovranismi. Sovranismo vuol dire indebolimento dell'Europa, invece questa deve recuperare compattezza". Così il leader Mpa Raffaele Lombardo, intervenendo a Caltagirone a un incontro del partito. "Non siamo una forza politica che può superare lo sbarramento del 4% - ha ammesso l'ex governatore siciliano -. Dobbiamo quindi sostenere un nostro candidato, o trovarne uno nel quale riconoscerci, in una forza politica che superi quella soglia". E sul rimpasto alla giunta regionale: “Lo diciamo formalmente al presidente della Regione. C’è bisogno di un rimpasto al Governo della Regione. C’è bisogno - ha affermato il leader del MpA - e lo dice anche Schifani. Io non dico che alcuni assessori non sono all’altezza delle difficoltà del momento e non faccio né nomi né parlo di rubrica di loro competenza. Ma è bene mettere le persone giuste mei posti giusti”.