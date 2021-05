Piazza Beppe Montana, dopo il vandalismo al via la riqualificazione

Operai comunali al lavoro da alcuni giorni in piazza Beppe Montana. Un intervento di riqualificazione in uno dei luoghi che rappresenta maggiormente la voglia di legalità e di riscatto nel quartiere di Trappeto Nord. Ad evidenziare l'importanza dei lavori in atto è il presidente del quarto municipio Erio Buceti: “Si tratta di un lavoro dal grande valore pratico e simbolico e per queste ragioni desidero ringraziare la “Catania Multiservizi” per quanto sta facendo nel nostro territorio, i suoi operai intervenuti, il presidente e la direzione manutenzioni del Comune di Catania”.

Finita alcuni anni fa nel mirino del vandali, piazza Beppe Montana è dedicata ad un valoroso servitore dello Stato ucciso ignobilmente da Cosa Nostra. Una struttura nata dalle ceneri di quella che una volta era conosciuta come “Piazza della Vergogna”. “Nonostante l’attuale emergenza legata alla pandemia- prosegue Buceti- stiamo lavorando per fare in modo che tutto, pian piano, possa ritornare alla normalità. Piazza Montana, oltre ad un presidio perenne di legalità, e un luogo dove le famiglie possono riappropriarsi degli spazi di aggregazione sociale”.