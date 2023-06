Valverde, riunione programmatica di Fratelli d'Italia

Riunione programmatica, ieri, a Valverde del nuovo circolo di Fratelli D’Italia, coordinato da Alfio Sambataro. Mission del Circolo secondo Sambataro sarà quella di "riportare a livello locale gli aspetti salienti della politica nazionale e di intervenire sul territorio attraverso gli esponenti del proprio partito". L’incontro è stato presieduto da Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito. "Fratelli D’Italia è un partito che è nato dal basso e ha una forte trazione territoriale. Siamo un partito fatto di gente, di passione, tutti fattori che hanno avvio dalle amministrazioni locali e dai circoli territoriali. Valverde - ha detto Cardillo - è un paese che ha molte potenzialità ed è un piccolo Comune in cui si può fare una grande politica. Sono certo che il futuro può essere florido e sono convinto che molti cittadini di Valverde daranno fiducia a Fratelli D’Italia per dare a questa città un futuro migliore". Presenti, tra gli altri, all’appuntamento organizzativo il neo-consigliere di Fratelli D’Italia al Consiglio Comunale di Catania Giovanni Magni e il consigliere del Comune di Valverde Anna Maravigna, che ha ribadito il proprio impegno per la sua cittadina a spendersi in modo costruttivo e istituzionale.