Rocca nuovo sindaco di Aci Sant'Antonio, esulta la Leone (Pd): "Risultato straordinario"

"Il turno di ballottaggio ad Aci SantAntonio ha decretato la vittoria di Quintino Rocca e della sua squadra. Un risultato straordinario, contro ogni matematica previsione, contro tre candidati a sindaco apparentati, insieme, contro di lui". Così, in una nota, la segretaria provinciale del Partito Democratico, Maria Grazia Leone.

"Vince - continua Leone - la freschezza di un progetto squisitamente civico, laddove il civismo, però, non ha mai implicato rinuncia ad idee e appartenenze, ma convergenza tra storie differenti per una stessa visione della città. Vince una squadra di persone generose - Agata Spinto, Cettina Riolo, Carmelo Caruso, Salvo Conti, Salvo Sorbello - che hanno messo a sistema le loro differenze e costruito una proposta credibile, scommettendo sul profilo politico e umano di Quintino Rocca. A poco sono serviti gli attacchi strumentali, gli hanno rimproverato di essere il segretario locale ed il tesoriere provinciale del Pd e di andare in giro per i seggi con la segretaria provinciale ed il segretario regionale del PD, come se servisse questo per "svelare" ai santantonesi la storia politica, personale e familiare, di Quintino Rocca. Come se la militanza, le scelte, la coerenza e l'impegno quotidianamente dimostrato nelle ultime 3 legislatura non fossero bastati. Come se i santantonesi non sapessero chi siamo e da dove vieniamo. E non bastano, invece, adesso, le battute di un comunicato per raccontare la mia emozione, per spiegarla bisognerebbe rivedere al rallentatore le battaglie fatte negli ultimi 20 anni ad Aci Sant'Antonio".

"Vince - conclude la segretaria provinciale - la trasparenza di una storia chiara a tutti, di chi può permettersi di investire in un progetto civico rimanendo credibile. Vince un gruppo di giovanissimi che ha dato respiro speranza e bellezza a questa campagna elettorale . Vince Rocca, come sempre, solo contro tutti, insieme alla lealtà e alla forza travolgente delle 4 liste che lo hanno sostenuto. Vince per me quella che è stata, fin dal primo momento, contro ogni prudenza, l'unica scelta possibile, la migliore. Vince Quintino Rocca, santantonese, per nascita e per scelta, compagno, militante e soprattutto amico".