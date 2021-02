Il sindaco e l'assessore Mirabella incontrano i rappresentanti del Rotary

L'incontro è stato fissato in occasione del 116mo anniversario della costituzione del Rotary, avvenuta a Chicago il 23 febbraio del 1905

Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella hanno accolto nella sala Bellini di Palazzo degli Elefanti una delegazione di rappresentanti dei Rotary Club di Catania in occasione del 116mo anniversario della costituzione del Rotary, avvenuta a Chicago il 23 febbraio del 1905.

Nella giornata di domani, che celebra in tutto il mondo il Rotary Day, la bandiera del Rotary International sarà esposta sul balcone principale del Municipio, accanto alla bandiera della Città, come segno della presenza e dell'impegno del Rotary nel territorio. Hanno partecipato all'incontro in municipio i presidenti di sei Rotary club: Giovanni Cultrera di Montesano, del Rotary Catania, accompagnato da Fernanda Paternò Castello, nella qualità di prefetto, e Antonio Signorello; Gina Occhipinti, Catania Ovest; Luigi Castorina, Catania Sud; Concetto D'Antoni, Catania Est; Cecilia Costanzo, Catania Etna centenario; Salvatore Cultrera di Montesano, Catania Nord.

“La costante attività dei club service nel sociale – ha detto il sindaco Pogliese – è di grande rilevanza e rientra nel principio della sussidiarietà nel quale la nostra amministrazione crede molto in un confronto costante anche con tutto il mondo dell'associazionismo. Siamo grati ai Rotary catanesi per il forte legame con il territorio e le molteplici iniziative a favore della collettività".