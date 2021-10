Ruota panoramica, Di Salvo: "Smontaggio anticipato è flop dell'amministrazione"

La ruota panoramica di piazzale Sanzio è in fase di smontaggio perché non ha incontrato il favore dei catanesi con l'obiettivo di portare l'attrazione in Belgio. E' arrivato il commento del consigliere Salvo Di Salvo, di Grande Catania, che ha puntato il dito contro l'amministrazione comunale chiedendo di formulare "le scuse all'imprenditore che aveva scelto Catania tra le diverse città d'Italia".

"Quanto accaduto - dice Di Salvo - si sarebbe potuto evitare se il sindaco Pogliese avesse dato ascolto ai diversi cittadini, amministratori locali che avevano rivolto un suggerimento sulla individuazione della location da destinare alla ruota panoramica, un'area in prossimità tra la Playa e il Porto evidenziato che il Piazzale Sanzio non era attrattivo. Un altro flop. Mi dispiace poter dire che questa amministrazione comunale non ne azzecca una, mi ricorda la filastrocca di Cimabue ne fa una e ne sbaglia due".