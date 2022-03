Fratelli d'Italia, Santo Russo nuovo capogruppo in consiglio

Avvicendamento in consiglio alla guida del gruppo di Fratelli d'Italia (che ha recentemente perso un componente, Sara Pettinato). Il nuovo capogruppo sarà Santo Russo che in una nota ha ringraziato i colleghi Franco Saglimbene e Giovanni Grasso.

"Mi sia consentito in particolare esprimere profonda gratitudine al capogruppo uscente, Franco Saglimbene - dice Russo - che in questi anni ha ben rappresentato il gruppo consiliare e il partito di Fdi in seno al civico consesso etneo. Questa nomina mi onora e mi responsabilizza ancor di più per il duro lavoro che mi attende, sempre svolto nel supremo interesse della comunità amministrata".

"Questa città, ha bisogno di noi, così come di noi, abbiamo bisogno dei nostri concittadini, oggi sempre più smarriti e disorientati, a causa delle terribili vicende che hanno sconvolto le nostre vite in questi anni, in questi mesi, in questi giorni. Non mi riferisco solo alla pandemia, con la conseguente grave emergenza sanitaria, economica e sociale. Ma anche alle gravi alluvioni che hanno devastato il nostro territorio siciliano e cittadino, seminando morte e terrore , e non ultimo, alla immane tragedia di una assurda guerra non così lontana da noi, e che già comincia a causare gravi danni alla nostra economia", ha aggiunto il neo capogruppo.

Poi Russo ha concluso: "In questo scenario apocalittico, mi auguro che questo consiglio comunale, al di là dei colori, e degli steccati politici, partitici e ideologici, possa lavorare sempre per il benessere ed il futuro dei catanesi tutti. Noi di Fdi, partito sempre più premiato dai sondaggi e dagli italiani, grazie alle scelte coraggiose, coerenti ed intelligenti del nostro leader, Giorgia Meloni, non ci tireremo indietro, non ci risparmieremo, e continueremo ad essere sempre leali con questa amministrazione e sempre, in ogni momento a fianco dei nostri concittadini".