Lavoro, Saitta (M5S): “Assunzioni per 497 unità in Sicilia: diamo impulso alla pa"

Il deputato alla Camera ha tracciato una road map per le assunzioni che si faranno nel pubblico impiego

“Finalmente il pubblico impiego si rinnova, si apre alle professionalità e la macchina amministrativa potrà beneficiare delle competenze di tanti professionisti. Infatti tra pochi mesi le amministrazioni di tutto il meridione si doteranno di circa 10mila giovani laureati anche per l’attuazione del recovery plan”, lo ha detto il deputato del M5S Eugenio Saitta.

“Le prime 2.800 unità, con contratto di lavoro a tempo determinato, sono state autorizzate nell’ultima legge di bilancio 2021 ed entro il 2 Aprile uscirà il bando per i seguenti profili: Tecnico ingegneristico; Esperti gestione, rendicontazione, controllo; Progettista, animatore territoriale, innovazione sociale; Amministrativo giuridico e Process data analyst. Si tratta di 497 unità complessive in Sicilia che potenzieranno il sistema amministrativo delle ex province, dei Comuni e che daranno un impatto di competenza e professionalità consentendo di pianificare al meglio la spesa dei fondi ottenuti”.

“Così questo capitale umano - ha detto il deputato - di tecnici competenti e preparati sarà in grado di far ripartire il Paese e di dare la possibilità di premiare la competenza. grande intervento, fortemente voluto dalla Ministra Fabiana Dadone e dal precedente Ministro del Sud, finanziato nella scorsa legge di bilancio 2018, che adesso è pronto per partire".