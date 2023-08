Salario minimo, Saraniti (DC Sicilia): "Sotto i 9 euro l'ora non si può scendere"

"Il salario minimo è una misura giustissima; ma in un sistema capitalistico aperto comporta che, ad esempio, non pagando più due euro l'ora i raccoglitori di frutta, tornerà conveniente per la grande distribuzione importarla a un costo inferiore, trasporto compreso. Quindi il problema non è il reddito orario minimo, ma il modello capitalistico che va sostituito da uno basato sull'economia locale, fuori dalla moneta a debito internazionale. E' anche vero che 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano e non possono aspettare.

Senza se è senza ma, si cominci da subito a fissare una soglia di 9 euro lordi all'ora come minimo tabellare, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. Altrimenti non è lavoro ma sfruttamento. Per questo noi moderati di centro continueremo a far pressione sulla maggioranza e sul governo che continuano ad essere sordi e privi di risposte, risposte che ne hanno bisogno milioni di lavoratori e lavoratrici poveri del nostro Paese". Lo dichiara Andrea Saraniti , vice segretario DC Sicilia.