Gravina, Salvatore Calogero si insedia come nuovo consigliere comunale

In occasione del dell'ultimo Consiglio comunale tenutosi a Gravina di Catania si è insediato nel ruolo di consigliere comunale Salvatore Calogero. Candidato alle ultime elezioni comunali con la lista "Impegno per Gravina" a sostegno del sindaco Massimiliano Giammusso, con 189 preferenze riportate Calogero subentra al dimissionario collega di lista Filippo Riela che manterrà, peraltro, le deleghe assessoriali a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Annona, Tributi, Patrimonio, Edilizia popolare, Beni confiscati, Sport, Turismo e Spettacolo.

Al neoconsigliere gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l'Amministrazione comunale gravinese i cui componenti, prendendo a turno la parola data loro dal Presidente del Consiglio Salvatore Santonocito, hanno dato il loro personale augurio a Calogero che, emozionatissimo, ha dichiarato di essere "pronto a contribuire a lavorare già da subito in squadra per il bene di Gravina". A nome di tutti, subito dopo la lettura del giuramento, il sindaco Giammusso ha augurato buon lavoro al consigliere ed ha inoltre colto l'occasione per tracciare un rapido bilancio di quanto operato da giugno - data della sua rielezione - ad oggi dall'Amministrazione da lui guidata.