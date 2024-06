Salvatore Giuffrida resta all'Ars: rigettato il ricorso di Orazio Santo Primavera

La camera di consiglio della sezione civile del tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso presentato dal deputato Orazio Santo Primavera, secondo dei non eletti alle elezioni regionali del 2022 nel collegio di Catania nella lista "Sud chiama Nord", contro Salvatore Giuffrida, che potrà così continuare a ricoprire la carica di deputato all'Ars. Giuffrida era risultato essere il primo dei non eletti, subentrando poi a Davide Vasta, quando l'attuale sindaco di Riposto fu dichiarato ineleggibile con una sentenza sempre del tribunale di Palermo, confermata anche in appello.

Nel suo ricorso, Orazio Santo Primavera richiedeva che fosse dichiarata l’ineleggibilità o l’incandidabilità di Giuffrida, per poter subentrare al suo posto. Salvatore Giuffrida, in base alle motivazioni proposte e poi rigettate, sarebbe stato incompatibile in quanto ricopriva la carica di dirigente dell’unità operativa A3.1 nella sede di Catania. Tuttavia, come rilevato dal giudice Gabriella Giammona e dal presidente della camera di consiglio della sezione civile del tribunale di Palermo, il suo essersi posto in aspettativa è risultato essere "decisivo per il rispetto del principio di effettività della cessazione delle funzioni". Il tribunale inoltre, rileva come il voto in Sicilia fosse stato anticipato rispetto alla naturale scadenza della legislatura. Di conseguenza, il collocamento in aspettativa ha rispettato il termine di legge. Quanto basta per rigettare il ricorso.