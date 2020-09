Salvini a Catania, Suriano (M5S): "Una città blindata per un politico che attacca la magistratura"

"Catania sarà blindata per l'arrivo di Matteo Salvini e dei suoi sponsor e supporter a partire da giovedì. Un dispendio di energie e di costi per lo Stato, e quindi per i cittadini, per un politico che non ha dimostrato alcun senso istituzionale. Salvini attacca la magistratura e sta letteralmente alzando il tiro per attaccare la giustizia e i suoi servitori. Sta alimentando il discredito nella legge e spiace vedere che il presidente della Regione Musumeci e l'assessore Razza avvallino tutto ciò presenziando alla convention della Lega. L'immigrazione va gestita e affrontata con senso istituzionale e non è terreno di propaganda politica a buon mercato. Il crollo della Lega al Sud è sintomatico: i cittadini hanno capito l'inconsistenza e la mancanza di senso dello Stato di Salvini". Lo ha dichiarato la deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano in merito alla tre giorni di eventi promossi dalla Lega a Catania in concomitanza con l'udienza che si terrà sabato per Salvini sul caso della nave Gregoretti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.