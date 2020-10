Salvini in attesa del processo prosegue nella sua "Pontida" etnea

"Non ci sarà nessuno davanti al tribunale di Catania, noi stiamo parlando di infrastrutture lavoro. A Catania è in corso un dibattito con le nostre proposte sull'agricoltura". Con queste parole il leader della Lega Matteo Salvini ha chiarito la natura delle iniziative in corso a Catania e partite ieri e ha smentito qualsiasi tipo di "pressione" sui giudici.

Domattina, infatti, Salvini sarà in tribunale per l'udienza preliminare del processo sui fatti della nave Gregoretti, L'ipotesi di reato è sequestro di persona aggravato per il ritardo nello sbarco di 131 migranti che erano a bordo del'imbarcazione. Intanto il leghista ha registrato l'appoggio di tutto il centrodestra: domani arriverà anche Giorgia Meloni e lo stato maggiore di Forza Italia nella città etnea.

"Il centrodestra sarà a Catania - ha detto il deputato forzista Giorgio Mulé - con ragione e orgoglio davanti a una giustizia che si è politicizzata in questo caso per la decisione di mandare a processo Matteo Salvini per un atto che e' di pura natura governativa. Si è a Catania per rappresentare il primato istituzionale che la politica deve avere, lontana da condizionamenti ideologici: lo stesso Senato ha preso una decisione parziale non tenendo conto degli atti depositati dalla Giunta per l'autorizzazione a procedere. Si è a Catania per ribadire davanti alla giustizia che questo è un processo che si fonda sulla paura di Matteo Salvini con l'obiettivo di arginare le destre".

Dall'opposizione, invece, arrivano duri attacchi a Salvini. Il sindaco di Palermo Orlando ha parlato di "un tentativo di richiamo dell'attenzione di parte di un personaggio che ha dimostrato più volte di non avere rispetto per le istituzioni e che utilizza quello che dovrebbe essere un accertamento della verità e della responsabilità in un ennesimo strumento di polemica contro la magistratura. Credo che l'ex ministro Salvini non possa trasformare il Palazzo di Giustizia in un Papeete". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il vice ministro Giancarlo Cancelleri che ha definito la tre giorni etnea una "grandissima messinscena".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella Nuova Dogana del porto di Catania intanto continua la kermesse leghista: oggi pomeriggio tra gli ospiti vi saranno il senatore Alberto Bagnai, l'eurodeputata Francesca Donato e l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. In serata concluderà i lavori Matteo Salvini con un'intervista con Maria Giovanna Maglie.