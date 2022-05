Salvo Nicosia nominato coordinatore provinciale di Italia Viva

Salvo Nicosia è il nuovo coordinatore per la provincia di Catania di Italia Viva: a indicare il suo nome sono stati i coordinatori nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova su input del Presidente dei Senatori IV Davide Faraone, che ha espresso totale fiducia nel giovane catanese che nella vita si occupa di consulenza aziendale e che può contare su una forte esperienza politica alla spalle. Un compito difficile ma entusiasmante quello che attende Salvo Nicosia che da subito si è messo a lavoro per ricostituire il gruppo a livello locale. “Lavoreremo da subito, da una parte per supportare i numerosi iscritti e simpatizzanti di IV che stanno competendo in molte realtà locali che andranno al voto il 12 Giugno e dall’altra per fare rete con tutti i simpatizzanti, gli attivisti, gli iscritti e i comitati di Italia Viva per dare forma e sostanza a una proposta politica per il territorio della provincia Etnea che sia in linea con i valori e le proposte del partito a livello nazionale”, ha dichiarato il nuovo coordinatore provinciale Salvo Nicosia. “Puntiamo - conclude Nicosia - a costruire uno spazio aperto a tutti coloro che, a ogni livello, si riconoscono nel progetto di rimettere al centro la politica per superare la stagione del populismo, che sia ben diverso dell’orticello privato di questo o quell’altro notabile locale come purtroppo è spesso accaduto nella nostra terra”.