Reintegro di Pogliese, Castiglione: "”Buon lavoro per Catania insieme al consiglio”

In merito al reintegro nelle funzioni del sindaco Salvo Pogliese, il presidente del consiglio comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, ha diffuso una nota per esprimere le proprie considerazioni. “Auguro al sindaco Salvo Pogliese di potere riprendere al meglio il suo proficuo lavoro nell’interesse della Città, in sinergia al consiglio comunale, che in questi mesi ha sempre svolto con diligenza e responsabilità il proprio compito, adottando numerose delibere importanti per il Comune. In questo momento mi sento di ringraziare il vicesindaco Roberto Bonaccorsi con cui abbiamo collaborato nella reciproca massima disponibilità al confronto e al dialogo. Il sindaco Pogliese sa di poter contare su un consiglio comunale che nonostante le difficoltà connesse al Covid ha continuato a operare, in presenza e da remoto, con contributi, egualmente importanti, sia di colleghi maggioranza sia di opposizione. Aspettiamo il sindaco Pogliese in consiglio comunale, con cui il primo cittadino ha sempre avuto un confronto costante, così come ha fatto il vice sindaco, collaborando anche con il lavoro delle commissioni consiliari. Solo negli ultimi quattro mesi, è giusto ricordarlo, il consiglio comunale ha adottato atti molto importanti a cominciare dal bilancio stabilmente riequilibrato che consente al Comune di avere un documento contabile pienamente vigente; le linee guida del piano regolatore per lo sviluppo del Porto; il nuovo appalto settennale per i rifiuti; il regolamento Imu; il rendiconto 2018; le variazioni bilancio per la spesa dei fondi comunitari e tanti altri atti di importanza strategica. Una produttività che non sempre si registra negli organismi assembleari e che deve continuare nell’interesse della nostra Catania, in un rapporto di confronto, nel reciproco rispetto delle specifiche posizioni politiche e di schieramento, che sono certo con il sindaco Pogliese proseguirà ancora per a aiutare Catania a superare le difficoltà che negli ultimi anni ha dovuto attraversare”.