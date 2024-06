Salvo Tomarchio approda all'Ars grazie allo scorrimento della lista di Forza Italia

Con l’elezione del coordinatore provinciale di Forza Italia, Marco Falcone, al Parlamento Europeo e il conseguente scorrimento della lista azzurra, l'attuale assessore del comune di Catania con deleghe all'Ambiente, Ecologia, Parchi e Verde Pubblico del comune di Catania, Salvo Tomarchio, potrà fare ingresso all'Assemblea Regionale Siciliana. Lo scatto, a due anni di distanza dal voto nell'Isola, avviene in automatico in quanto Tomarchio era risultato il primo dei non eletti e "riscatta" adesso i voti presi nel 2022.

"Siamo cresciuti, siamo caduti - scrive lui stesso in un post su Facebook - ci siamo rialzati, ma non ci siamo mai fermati. Ostinati, cocciuti, determinati. Con la passione e la fame che brucia dentro. Oggi, con l’elezione di Marco Falcone al Parlamento Europeo e il conseguente scorrimento della lista, quel sogno diventa realtà. Entriamo ufficialmente all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il luogo in cui poter rappresentare la voce di chi non ha voce, in cui proporre iniziative di legge che possano migliorare la vivibilità del nostro territorio e del nostro futuro. Sono commosso ed emozionato, non lo nego. Spero di rendervi orgogliosi della scelta che avete compiuto due anni fa. Il meglio deve ancora venire".