Vecchio San Berillo, l'assessore Trantino convoca proprietari e ordini professionali

Martedì 22 settembre a partire dalle ore 10 nel teatro Sangiorgi di via Sangiuliano, l’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici Enrico Trantino ha convocato un conferenza di servizi istruttoria per raccogliere indicazioni sulle scelte progettuali per la riqualificazione il recupero del vecchio quartiere San Berillo. In questa prima fase è previsto l’ascolto delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e tutti gli stakeholders, al fine di concertare e verificare le proposte possibili per la riqualificazione e recupero di uno dei più importanti quartieri storici.

“A Catania -ha spiegato l’assessore Trantino- il recupero del vecchio quartiere San Berillo è un’eterna promessa che non è riuscita a diventare realtà. Come amministrazione abbiamo il dovere di sentire proprietari e stakeholders, ascoltare le loro proposte, elaborare le nostre e cercare una mediazione con la Sovrintendenza. Per questo confido nell'incontro di martedì come occasione per iniziare a andare oltre i buoni propositi. Ancora oggi- ha concluso Trantino- chiunque entri nelle stradine della vecchia zona di San Berillo, oltre al degrado e allo stato di abbandono, scorge le straordinarie potenzialità di quel quartiere. Dovunque sarebbe polmone vitale di un centro storico, a Catania tutto rimane fermo da decenni":