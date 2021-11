San Giovanni Galermo, il consigliere Zingale "striglia" Amts: "Bus per studenti sono in ritardo"

Il consigliere del quarto municipio Giuseppe Zingale evidenzia i ritardi dei bus, che vengono fruiti dagli studenti, che servono il quartiere di San Giovanni Galermo nella zona di largo della Madonnina e via San Matteo. Si tratta delle linee 726 e 442 e Zingale afferma: "Anche oggi ore e ore di attesa vana per aspettare un autobus che non arriva mai. Questi bus finiscono al centro delle proteste degli studenti che arrivano in classe con enorme ritardo e dei loro stessi genitori che devono accompagnarli a scuola. Si tratta di una situazione non più accettabile e chiedo al sindaco Pogliese, all’assessore al ramo e al presidente dell’Amts di prendere tutti gli opportuni provvedimenti per garantire a San Giovanni Galermo, un quartiere caratterizzato da un forte pendolarismo, un servizio efficiente e preciso".