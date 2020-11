San Giovanni Galermo, Zingale: "Dopo la pioggia continui allagamenti"

E’ una situazione che si ripete di anno in anno, soprattutto in questo periodo, e che si aggrava con queste giornate di continua pioggia torrenziale. Così gran parte di San Giovanni Galermo si ritrova sott’acqua a causa di un sistema per il deflusso delle acque piovane non efficiente. La denuncia arriva dal consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale: "Dopo aver ascoltato le segnalazioni di moltissimi sangiovannesi chiedo all’amministrazione di attivarsi immediatamente con un piano di pulizia delle caditoie e del sistema di tubature. Ieri anche le strade interne della scuola Padre Santo di Guardo si sono allagate con grossi disagi per tutti. Acqua alta anche in via Barriera e in via Villa Flaminia con il passaggio pedonale impossibile ed il transito delle auto estremamente difficile. Macchine e camion che passano da una carreggiata all’altra, effettuando manovre pericolose, per non restare bloccati in mezzo al lago”.