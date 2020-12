San Giovanni La Punta, l'assessore Iraci si dimette da consigliere comunale

"Non sono mai stata attaccata alle poltrone! Per questo motivo - annuncia l'assessore Laura Iraci nel corso della seduta odierna - ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, carica che ho ricoperto con onore e spirito di servizio per oltre dieci anni in seno al Civico Consesso puntese. La mia è una scelta di responsabilità per concentrare energie e impegno sul ruolo di Assessore comunale con tutta l'abnegazione necessaria al buon governo nell'ambito delle deleghe che il sindaco vorrà affidarmi. Ho sempre fatto politica per il bene del territorio - aggiunge l’assessore - e il mio desiderio è quello di formare una classe politica giovane e capace, di sani principi e valori. Per farlo serve qualche sacrificio da parte di chi ha già percorso per molto tempo i sentieri amministrativi. Si tratta quindi di un investimento per il futuro della classe dirigente del nostro territorio. Passerò il testimone a Luca Pappalardo che ho accompagnato sin dai suoi primi passi in politica fino all'esperienza della sua prima candidatura, così come ho fatto con altri giovani candidati che hanno ricevuto molti consensi nella lista San Giovanni La Punta Protagonista. Puntare al ricambio generazionale è di primaria importanza, ma si rende necessaria una guida esperta dei meccanismi amministrativi. Sono certa che Luca Pappalardo saprà affrontare questo compito con libertà, onestà e coscienza. Nonostante la sua giovane età, ha dimostrato caparbietà e interesse verso il mondo al quale si affaccia. Non mancherà il confronto costante con gli altri candidati della lista e, soprattutto, con il Capo Gruppo Giovanni Petralia ed il coordinatore Luca Rapisarda. Ovviamente - conclude l’assessore - continuerò il mio percorso come amministratore di questo Ente all'interno della giunta comunale a fianco del Sindaco Nino Bellia e dei cittadini".

La decisione ponderata dell’assessore Laura Iraci viene accolta con orgoglio dal rappresentante della lista San Giovanni La Punta Protagonista, Luca Rapisarda: "Quello a cui stiamo assistendo è un grande atto di responsabilità politica da parte dell’assessore Iraci che rafforza ulteriormente il nostro gruppo, cresciuto sotto l’egida dell’assessore Marco Falcone, all’interno del civico consesso puntese", dichiara Luca Rapisarda. "Inevitabilmente - continua - ripenso a chi non avrebbe scommesso un centesimo sulla buona riuscita della nostra squadra. Oggi, invece, possiamo vantare due consiglieri in consiglio comunale e un assessore che saranno il nostro faro sul territorio. Sono fiero del grande lavoro che in sinergia stiamo portando avanti con Laura Iraci, Giovani Petralia e Luca Pappalardo, giovani che hanno ben chiare idee, dagli alti valori politici e quella determinazione necessaria per il bene della collettività", conclude Rapisarda. "Con l’ingresso di Luca Pappalardo - incalza il consigliere Giovanni Petralia - crescerà il peso politico della nostra lista e della sua rappresentatività all’interno del civico consesso. Insieme formeremo il nostro gruppo consiliare e porteremo avanti le istanze dei cittadini con la dedizione di sempre. Nel congratularmi con il futuro consigliere, colgo l’occasione per ringraziare chi ha creduto nelle nostre capacità e soprattutto nella nostra squadra che consolida i legami tra i suoi rappresentanti istituzionali e i cittadini puntesi". "Ringrazio Laura Iraci e Luca Rapisarda per avermi permesso di rappresentare la comunità puntese e la squadra ‘San Giovanni La Punta Protagonista’ all’interno del civico consesso", dichiara con viva emozione il primo dei non eletti Luca Pappalardo che subentrerà a Laura Iraci. "Insieme a Giovanni Petralia, che ha già dimostrato grandi capacità in seno al consiglio comunale puntese, sono sicuro che riusciremo a portare avanti i progetti già in cantiere per il benessere della nostra comunità e del territorio".