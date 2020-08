San Giovanni La Punta, Patrick Battipaglia ufficializza la sua candidatura in consiglio comunale

Nel marasma politico che si è creato all’interno della coalizione di centro destra a San Giovanni La Punta, in vista delle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre, Patrick Battipaglia - coordinatore comunale di Avanguardia a San Giovanni La Punta, nonché tesserato di Fratelli d’Italia, già consigliere comunale fino al 2010 - intende fare chiarezza ufficializzando il proprio sostegno alla candidatura a Sindaco di Santo Trovato. Avanguardia è un movimento politico culturale, area Fratelli d’Italia, che vede tra le sue fila sindaci, assessori, consiglieri comunali e presidenti di municipalità in tutta la Sicilia. Patrick Battipaglia, già fondatore e amministratore, tra l’altro, del gruppo Facebook: San Giovanni La Punta migliore, che da anni si batte contro il degrado urbano a San Giovanni la Punta, ufficializza la sua candidatura in consiglio comunale con la lista civica: Trovato Sindaco per San Giovanni La Punta. "Il mio è un gesto di amore verso San Giovanni La Punta – spiega Patrick Battipaglia -. Un paese, praticamente alla deriva, dove ormai il degrado regna sovrano. Un Paese dormitorio che non ha più una vocazione ben precisa. Una comunità cresciuta troppo negli ultimi anni ma, allo stesso tempo, i servizi rimangono gli stessi di trent’anni fa, con la conseguenza di tantissime criticità sul territorio. La mia candidatura è espressione diretta del gruppo San Giovanni La Punta migliore. Una candidatura frutto di un programma collettivo condiviso da tutti".

