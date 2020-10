San Giovanni La Punta, Rapisarda: "Abbiamo conquistato la fiducia dei puntesi"

Dopo le elezioni amministrative puntesi, “San Giovanni La Punta Protagonista” esprime grande soddisfazione per i risultati portati a segno dal Sindaco Nino Bellia, dalla sua coalizione, e dalla stessa lista. "Abbiamo fatto squadra e siamo stati premiati!", esulta il coordinatore di “San Giovanni La Punta Protagonista”, Luca Rapisarda. "È stata una campagna elettorale molto dura da affrontare ma alla fine siamo riusciti a conquistare due seggi: Giovanni Petralia e Laura Iraci rientrano in consiglio comunale", annuncia con orgoglio Rapisarda. "È stata una corsa all’ultimo voto, specialmente per l’assegnazione del secondo seggio, un premio meritocratico a Laura Iraci: senza il suo impegno e la sua determinazione non sarebbe scattato neppure il primo seggio e a lei va il nostro più sentito riconoscimento".

"Oggi non festeggiamo un traguardo ma l’inizio di un percorso condiviso con la nostra comunità per la sua crescita e il suo futuro", incalza il consigliere Giovanni Petralia. "Questo è il momento in cui ognuno di noi dovrà rimboccarsi le maniche, lavorare con il vigore di sempre per il nostro territorio e continuare a fare squadra perché il fattore che ci ha resi vincenti in questa competizione elettorale è stato proprio questo".

"La nostra lista ha visto correre tutti - dichiara Laura Iraci - e, grazie al lavoro di squadra, io e il consigliere Giovanni Petralia rappresenteremo ancora una volta la nostra comunità in Consiglio Comunale. Il risultato raggiunto lo dobbiamo al coordinamento di Luca Rapisarda e all'equilibrio di Marco Falcone", conclude la consigliera neoeletta e riconfermata.