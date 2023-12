San Michele di Ganzaria, inaugurata la sezione della Democrazia Cristiana

Inaugurata, a San Michele di Ganzaria in provincia di Catania, la sezione della Democrazia Cristiana. Presente al taglio del nastro il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro; il capogruppo del partito all'Ars, Carmelo Pace; il componente della segreteria nazionale, Giuseppe Siciliano; il sindaco Danilo Parasole e il capogruppo dell'opposizione, Gianluca Petta; nonché numerosi dirigenti e amministratori provenienti da diversi centri del calatino. Nel corso degli interventi è stato ribadito più volte che la Dc si pone come un partito aperto, plurale, inclusivo e custode di un'azione improntata sulla dottrina sociale della Chiesa e sui principi cristiano democratici. In vista del congresso cittadino il partito sarà guidato da un comitato composto da Nicola Accardi, Lorenzo Gallina, Martino Geraci e Gioacchino Randazzo.