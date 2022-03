San Pietro Clarenza, sopralluogo alla villa comunale di Coraggio Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday Il coordinatore Giacomo Maamouri di coraggio Italia giovani di San Pietro Clarenza ha invitato il coordinatore provinciale giovani di coraggio Italia Antonio nastasi. Insieme hanno visitato la villa comunale con i suoi tanti problemi. Il coordinamento coraggio italia giovani di San Pietro Clarenza ha chiesto al coordinamento provinciale di supportare le nostre idee per trasformarli in progetti per il bene comune di tutti e dei nostri cittadini. Chiediamo l'intervento rapido dell'amministrazione comunale di san pietro clarenza per la fontana.