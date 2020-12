Sant'Agata Li Battiati, inaugurato nuovo asilo realizzato con fondi comunitari

Si chiamerà "Arcobaleno" il nuovo asilo nido comunale di Sant'Agata Li Battiati inaugurato quest'oggi. La struttura è stata realizzata grazie al finanziamento comunitario intercettato dall'amministrazione che ammonta a circa 700mila euro. Si tratta di uno spazio ampio, a misura di bambino e che, nelle intenzioni del Comune, vuole essere un ambiente educativo complementare alla famiglia.

Grande la soddisfazione del primo cittadino Rubino: "L'inaugurazione di una struttura così importante ci riempie di orgoglio. E' stata realizzata a costo zero per il bilancio comunale: è una struttura meravigliosa per i più piccoli e darà lustro alla nostra comunità. Ha una valenza importante e vogliamo ampliare la sua funzione anche per i bambini non residenti sperando di avere finanziamenti aggiuntivi. Saranno accolti, a partire da gennaio, circa 26 o 26 bambini e potranno godere di un ambiente ampio e sicuro".

"Voglio ringraziare tutti coloro i quali si sono spesi per l'opera - ha concluso - e questo asilo, inaugurato in un momento come quello attuale, vuole segnare anche il rilancio dell'economia e della comunità. I nostri figli potranno crescere d'ora in poi in un ambiente migliore e con strutture moderne".