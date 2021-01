Sant’Agata, Pogliese: "Divieti e controlli rigorosi, catanesi siano responsabili"

Sarà una piazza Duomo transennata per i giorni delle festività agatine. A darne l'annuncio, a conclusione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il sindaco Salvo Pogliese che ha reso noti i principali provvedimenti che verranno adottati per i giorni dedicati alla Santa.

Le forze dell’ordine saranno impiegate nell’intera zona di piazza Duomo e delle vie limitrofe, che sarà transennata con il controllo dei varchi con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile. Il primo cittadino inoltre emanerà un ordinanza che vieta lo stazionamento nella piazza Duomo nei giorni clou della ricorrenza. “Sappiamo che quest’anno vivremo una Festa diversa – ha dichiarato a margine l’onorevole Pogliese-. I catanesi potranno vivere tutti i momenti liturgici grazie alla diretta che sarà realizzata dalle emittenti regionali, vivendo ugualmente l’intensa devozione a Sant’Agata. I controlli saranno rigorosi, non possiamo permetterci rilassamenti perché la battaglia contro la pandemia non ammette soste o eccezioni, anzi: in questo caso siamo chiamati ad essere ancora più responsabili, nel rispetto di chi ha perso la vita, di chi si trova in una corsia d’ospedale e dei medici e sanitari che stanno profondendo uno sforzo encomiabile per salvare vite umane".

"Mi appello – ha concluso il sindaco – al senso di responsabilità dei miei concittadini: il modo migliore per manifestare la nostra devozione nella Santa oggi è essere responsabili, verso noi stessi e verso gli altri”