Miccichè soffia sul fuoco: "Spero che la Procura avvii indagini dopo le dichiarazioni di Falcone"

"Dopo avere letto i giornali di oggi e avere capito con esattezza quello che ha detto Falcone ieri, durante la Festa del Tricolore di Fratelli d’Italia, auspico che la Procura della Repubblica di competenza, avvii immediatamente le indagini sul metodo di assegnazione degli incarichi fatte dal passato governo regionale, su mie ipotetiche pressioni". Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, protagonista ieri di un acceso battibecco con l'assesore regionale all'Economia Marco Falcone, a margine della "“Festa regionale del Tricolore", svoltasi a Catania. “Sono molto avvilito per la scontro verbale avvenuto con Marco Falcone. Mentre parlavo di programmi e comportamenti - aveva dichiarato a caldo Miccichè - lui è andato in escandescenza parlando di poltrone. Le poltrone! Evidentemente è l’unico argomento che conta per loro, tanto da vederlo letteralmente uscire fuori di testa".