Scuola Calvino, i consiglieri Lauria e Nania: "Serve vigilanza"

I consiglieri di Forza Italia del secondo municipio Fabio Pierpaolo Lauria e Giacomo Nania sono intervenuti sulla questione della scuola Calvino che ha una sua succursale in via Quartararo, una strada senza sbocco, chiedendo maggiore sicurezza. Gli esponenti consiliari hanno presentato una mozione per chiedere maggiore sicurezza e la presenza della polizia municipale negli orari di entrata e di uscita.

"Ci siamo fatti portavoce delle istanze e lamentele dei residenti - spiegano gli esponenti forzisti - e abbiamo chiesto l’immediata attivazione del servizio di vigilanza presso la succursale dell'istituto Italo Calvino di via Quartararo, in particolare durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni per le attività didattiche. La vigilanza presso l’ingresso é necessaria ed urgente per evitare gli assembramenti, regolare il notevole flusso veicolare e mantenere la sicurezza delle persone ed il distanziamento richiesti dalle recenti normative anti Covid".