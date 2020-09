Coronavirus, Suriano (M5S): "Screening per i docenti si facciano direttamente negli istituti scolastici"

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano ha rivolto un'interpellanza ai ministri dell'Istruzione e della Salute per chiedere l'avvio dei test sierologici ai docenti, titolari di cattedra e supplenti, all'interno degli istituti scolastici per sbloccare l'impasse che si è venuta a creare e garantire l'avvio delle lezioni in sicurezza.

"Ho chiesto un intervento ai ministri della Salute e dell'Istruzione – dice Suriano – poiché si è creato uno stallo inaccettabile: i test sierologici che dovevano essere effettuati dai docenti anche negli studi medici su base volontaria sono totalmente fermi e registrano numeri minimali".

"Le notizie che arrivano – ha proseguito l'esponente M5S – sono confliggenti: da un lato si dice che siano i medici di base a rifiutare di fare i test poiché non vi sarebbero le condizioni di sicurezza, dall'altro si dice che sarebbero i docenti ad evitare di sottoporsi agli screening. Per uscire da questo vicolo cieco è innanzitutto opportuno potenziare l’attività di comunicazione sull'importanza dello screening e poi effettuare i test direttamente nelle scuole, così come suggerito dal sindacato dei medici italiani, in modo da aumentare la percentuale di personale scolastico sottoposto al test e rendere maggiormente efficiente la campagna contro la diffusione del Covid-19 nelle scuole".

"Infine – conclude – si potrebbero coinvolgere le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) che in molte Regioni italiane hanno svolto un compito minimale per svolgere attività di screening".