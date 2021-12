Trecastagni, arriva l'ok per realizzare una pensilina nella scuola Patti

Approvato un emendamento al bilancio - presentato dai consiglieri del gruppo di opposizione, Raffaele Trovato, Marilena Donzuso, Fabio Cavallaro, Alfio Di Paola, Alfio Fisichella - per la realizzazione della pensilina per la scuola elementare di via vittime di via Fani. In questo modo saranno accontonate le somme, circa 50mila euro, per poter realizzare la struttura. I consiglieri di opposizione festeggiano l'obiettivo: "Ci eravamo prefissati questo traguardo e da oggi si comincia a vedere la luce. Era un impegno che avevamo già preso con il mondo della scuola tant’è che c'era già un progetto approvato alla soprintendenza negli anni 2013/18. Per noi oggi è un giorno di festa!".

Adesso i consiglieri hanno annunciato che vigileranno in maniera costante sulla realizzazione ma sono sicuri che "gli uffici si attiveranno prontamente in tal senso".