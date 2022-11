Sebastiano Anastasi nuovo presidente del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Catania ha il suo nuovo presidente. Si tratta di Sebastiano Anastasi, classe 1973. Questa sera si è tenuta la votazione del senato cittadino, convocato per la sostituzione di Giuseppe Castiglione, eletto al parlamento siciliano con gli autonomisti di Raffaele Lombardo, che ha lasciato la carica dopo essere approdato all'Ars con la lista Popolari e Autonomisti. Anastasi, eletto con la lista Grande Catania, ha ottenuto 35 voti su altrettante schede rimediando il voto unanime da parte dei consiglieri comunali presenti in aula, che hanno raggiunto un'intesa che ha facilitato le operazioni di voto, concluse poco dopo le 20.

Anastasi ha voluto ribadire il ruolo istituzionalmente fondamentale del civico consesso nelle attività cittadine, richiamando i presenti al forte senso di responsabilità che un periodo come quello attuale richiede e rivolgendo un pensiero anche all'arcivescovo etneo, Luigi Renna per i messaggi di incoraggiamento ricevuti dal Consiglio in passato nello svolgimento delle proprie mansioni.

“Voglio anzitutto ringraziare tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione - ha detto Anastasi - per avermi concesso la fiducia, un sentimento che mi impegno a onorare con la mia azione quotidiana. La città di Catania vive un momento particolarmente difficile, ma proprio in questo momento diventa ancora più importante il ruolo del Consiglio comunale, l’unico organo elettivo rimasto in carica - ha sottolineato il nuovo presidente del civico consesso -. Ricordo a tutti che Catania ancora sconta i segni di una pesantissima pandemia e di un dissesto finanziario che sta per finire, ma ancora incombente, che costringe tutti a sacrifici e che lascia pochi spazi di manovra agli amministratori per fronteggiare le tante emergenze di cui soffre Catania: lo abbiamo fatto con passione e generosità e continueremo e farlo nell’interesse di tutti, senza lasciare indietro nessuno”.

A conclusione della seduta, il Consiglio comunale presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Giuseppe Castiglione, per sostenere la battaglia di Coldiretti contro il cibo sintetico.

Il nuovo presidente avrà il compito di traghettare il Consiglio alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno nel 2023.