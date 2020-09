Secondo municipio, Curia e Strano: "Esistono criticità ataviche ma siamo in dissesto"

I consiglieri del secondo municipio del gruppo Mario Curia (In campo con Pogliese) e Silvia Strano (Db) sono intervenuti a seguito di diverse segnalazioni dei colleghi di opposizione su problematiche considerate ataviche.

"E' noto a tutti che il Comune si trova in dissesto e in un momento storico molto difficile - dicono i consiglieri - e non è semplice risolvere i tanti problemi esistenti. Molte problematiche che vengono portate alla ribalta sono esistenti da anni e difficilmente risolvibili nella situazione in cui si trova adesso il nostro Comune. E' una situazione nota a tutti anche a chi cerca di sottolineare questi disagi che risalgono già alla precedente amministrazione".

"Invece diversi sono i progetti che a breve inizieranno - hanno concluso Curia e Strano - e che vedranno la luce con l'attuale amministrazione, come i lavori relativi a piazza Europa e al lungomare e a tutti i vari piani redatti nell'ambito del Patto per Catania".