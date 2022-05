Secondo municipio, Lauria: "Servono attraversamenti pedonali rialzati"

Istituire attraversamenti pedonali rialzati per evitare incidenti stradali e consentire ai pedoni di camminare con maggiore sicurezza. A chiederlo è il consigliere del secondo municipio di Catania Fabio Lauria il quale ha inoltrato una richiesta all'amministrazione comunale. Nello specifico Lauria ha indicato alcune arterie teatro di incidenti stradali da attenzionare con interventi mirati. Si tratta di via Leucatia, ai civici 63 e 109, via Pietro Novelli e via Giovanni Segantini.

"Specie la notte - dice Lauria - alcune vie sono percorse ad alta velocità da auto e moto. Questo costituisce un grave pericolo e occorre provvedere a mettere in sicurezza le nostre strade. Gli attravarsamenti rialzati sono un buon rimedio e per queste ragioni ho chiesto all'amministrazione di attivarsi in tal senso al fine di scongiurare drammatici incidenti stradali come purtroppo è già avvenuto".