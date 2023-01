Revoca Portoghese, convocazione straordinaria del Consiglio Comunale

Il "vuoto istituzionale" in cui Catania si trova suo malgrado ancora una volta sarà domani al centro di una seduta straordinaria e urgente del Consiglio comunale fissata per mercoledì 18 gennaio, alle ore 19, nell'Aula consiliare di Palazzo degli Elefanti. L'Aula, convocata dal presidente, Sebastiano Anastasi tratterà, infatti, l'argomento “Emergenza crisi istituzionale del Comune di Catania” su richiesta del consigliere Bonaccorsi e di altri componenti del civico consesso.

La convocazione arriva a poche ore dall'avvio del procedimento di revoca dell'incarico di commissario straordinario per Portoghese, procedimento fa seguito al parere negativo, espresso dall'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione Siciliana sui requisiti posseduti da Federico Portoghese nella sua nomina a commissario straordinario a Catania.

"Siamo arrivati a conoscenza anche di questo provvedimento. Nella riunione dei capigruppo di stamattina, alla quale avevamo invitato anche Portoghese, che ha dato però parere negativo con una nota in quanto è in corso un procedimento di revoca, è stata chiesta una seduta straordinaria del Consiglio - spiega a Cataniatoday il presidente dell'Assise, Sebastiano Anastasi - La richiesta, che porta la firma di un folto numero di consiglieri, è fatta nell'esclusivo interesse della città. Si vuole fare chiarezza e si vuole richiamare l'attenzione in questo momento di crisi istituzionale. Vediamo cosa emergerà dal dibattito in Aula. A noi interessa la tutela dell'Ente e della Città e stiamo cercando di tenere politicamente salda la barra".