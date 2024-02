Seggio all'Ars, Adorno avrebbe più voti di Ardizzone: possibile ribaltone in casa M5S

Dopo i casi riguardanti Vasta e Daidone si torna a parlare delle elezioni regionali del 2022 che, nella provincia di Catania, avevano decretato per il Movimento 5 Stelle l'elezione all'Ars di Martina Ardizzone contro l'ex consigliera comunale Lidia Adorno: 1849 voti per la prima contro i 1841 della seconda. Adorno che ha poi fatto ricorso al Tar chiedendo l’accesso agli atti dei 58 comuni della provincia di Catania. A fronte di una prima sentenza che confermava la legittimità dell'elezione della Ardizzone, la Adorno aveva comunque deciso di fare ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa, chiedendo un riconteggio. Cga che incaricato un valutatore terzo di effettuare una ricognizione sulle preferenze espresse.

E secondo quanto risulta nella relazione che la prefettura di Siracusa ha inviato ieri mattina al Cga di Palermo ci sarebbero cinque voti di vantaggio a favore dell'Adorno, che ribalterebbero, in questo modo, il risultato e porterebbero l'attuale consigliera del III municipio a occupare un posto a Palazzo dei Normanni. Le due contendenti adesso torneranno ancora una volta in aula per arrivare al verdetto definitivo.