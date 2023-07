Leone e Spagano (PD) criticano l'ordinanza anti-degrado: "Perchè accanirsi anche sui senzatetto?"

Il Partito Democratico parte all'attacco dopo l'ultima ordinanza emanata dal Sindaco di Catania, Enrico Trantino, per porre un freno al degrado legato alla mala-movida del centro storico. Salvo Spagano, responsabile Enti locali della segreteria provinciale etnea e la segretaria provinciale Maria Grazia Leone, rilevano una serie di critiche al provvedimento di Palazzo degli Elefanti.

"Una bizzarra ordinanza del neosindaco Trantino dissuade dal sedersi sui sagrati, sui gradini, sulle soglie, sulle pavimentazioni, sui muretti e pure sugli arredi urbani. Stando così le cose, in astratto, è vietato sedersi perfino sulle panchine, costituendo senz’ombra di dubbio esse parte dell’arredo urbano". In merito al passaggio in cui si dispone "divieto nelle private dimore di essere causa di turbamento", gli esponenti del Partito Democratico si chiedono se "la polizia municipale sia autorizzata a verificare dal buco della serratura che io, in casa mia, non sia causa di turbamento ad altri".

Infine, un passaggio dell'ordinanza riguarda i senza fissa dimora: "E' fatto divieto sdraiarsi o di dormire sul suolo pubblico". "Che ne fa dei senzatetto di questa città? Il Sindaco ha predisposto - si chiedono la Leone e Spagano - già soluzioni alternative per chi una soluzione non ce l'ha? E a che pro li vuole multare? Evidentemente pensa, anche lei, che abbiano i soldi per pagare. Perché accanirsi contro gli ultimi ancora una volta? Perché ripetere gli errori e i pregiudizi di chi l'ha preceduta? I senza fissa dimora forse non son gigli. Ma son pur sempre figli".