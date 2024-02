Elezioni dei rappresentanti regionali del Servizio Civile, eletto il catanese Christian Grillo

Il 23 e il 24 febbraio la delegazione Sicilia ha partecipato, a Roma, alla "XXIII Assemblea dei rappresentanti regionali" per l'elezione dei rappresentanti nazionali e regionali del Servizio Civile Universale. Dieci delegati rappresentanti gli operatori volontari dell'intera Sicilia hanno rappresentato la regione e dato voce ai singoli volontari operanti sul territorio regionale: Caterinasofia Blogna, Andrea Cascino, Margherita Costanzo, Emanuela Di Caro, Nicoletta Giardina, Aurora Granza, Christian Grillo, Simone Indelicato, Michela Mannino, Emanuele Occhipinti. In questa sede si è discusso del ruolo della rappresentanza sul territorio nazionale ed è seguita l'esposizione del programma elettorale dei candidati alla rappresentanza nazionale. Le votazioni hanno comportato l'elezione del candidato alla regione Christian Grillo e del candidato nazionale proposto dalla regione Sicilia, Emanuele Occhipinti, che entra ufficialmente a far parte della rappresentanza nazionale, rappresentando la macro-area sud. La seconda giornata è stata dedicata al confronto tra neo delegazioni e delegazioni uscenti, e alla formazione personale dei partecipanti.