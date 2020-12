Sesta Municipalità, il consigliere Francesco Valenti aderisce a Fratelli d’Italia

Francesco Valenti, agente della polizia di Stato e consigliere del 6° Municipio della Città di Catania eletto nelle fila del M5S, annuncia la sua adesione al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. “Aderisco con convinzione ed entusiasmo al progetto politico di Fratelli d’Italia - afferma Valenti - che rappresenta la destra vicina al territorio, ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane. Ringrazio la comunità umana e politica di FdI Catania, e il sindaco Salvo Pogliese, che mi ha accolto con parole di stima e forte apprezzamento per il lavoro che quotidianamento svolgo al servizio del sesto Municipio e dei catanesi”. “Sono molto felice - ha dichiarato Salvo Pogliese, coordinatore regionale Sicilia orientale di FdI - del ritorno a casa di Francesco, che ho avuto modo di apprezzare durante il suo qualificante impegno all’interno del nostro mondo studentesco e universitario, laddove è stato un valido dirigente dell’associazione Trinacria. Bentornato a casa!”. “Fratelli d’Italia anche a Catania, come in tutta Italia, continua la sua crescita e aumenta il radicamento nel territorio. - hanno aggiunto Ludovico Balsamo, coordinatore cittadino di FdI e Alberto Cardillo coordinatore provinciale di FdI - Sono ogni giorno di più gli italiani che mostrano forte interesse per la nostra visione politica, i nostri valori e la nostra leader Giorgia Meloni”.