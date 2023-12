Sgombero studentato, bagarre in Consiglio Comunale: scontro tra maggioranza e opposizione

Anche lo sgombero dello studentato occupato di via Gallo è finito sul tavolo dell'ultimo Consiglio Comunale. La struttura, appartenente alla Biblioteca Civica Ursino-Recupero, era occupata dal 2018 da un gruppo di studenti facenti parte del centro sociale "Liotru" e ieri è stata sgomberata dagli agenti della questura di Catania su disposizione della Procura etnea. Toni accesi e clima di tensione hanno accompagnato il dibattito tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Da un lato la difesa della funzione di aggregazione del centro, dall'altra la condanna all'occupazione abusiva di immobili comunali, non rispettando le regole.

E dai banchi dove siedono i consiglieri del M5S e del Pd è salita un'onda di disapprovazione per le modalità di sgombero applicate dalla polizia: "Le forze dell'ordine hanno usato metodi inaccettabili - tuona Maurizio Caserta - Chiedo di adoperarsi perchè quell'immobile venga restituito a quei ragazzi che offrono a se stessi e alla comunità un servizio essenziale. Anche se occupato abusivamente, rappresenta un presidio di legalità. Una volta sanati gli aspetti che sicuramente non sono coerenti con le disposizioni di legge va restituito rapidamente. Poi la richiesta a Trantino di applicare lo stesso metodo senza distinzioni: "Nella lista dei beni confiscati alla mafia risultano immobili occupati abusivamente. Con questi che cosa facciamo? - si chiede quasi ironicamente Caserta - Applichiamo lo stesso metodo di via Gallo o temiamo reazioni scomposte? Non facciamo i forti con i deboli e i deboli con i forti".

L'intervento di Caserta scatena le polemiche e la reazione della maggioranza: "Io e il consigliere Magni, siamo stati aggrediti verbalmente al nostro arrivo allo studentato per fare un sopralluogo e discutere con la cittadinanza", denuncia il capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana. "E' questo il vostro esempio di legalità?", chiede Capuana rivolgendosi ai banchi dell'opposizione. A quel punto scoppia la bagarre. Le attiviste presenti in aula inveiscono contro Capuana, costringendo il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi a richiedere l'intervento dei vigili urbani per riportare l'ordine in aula. "Questa è la differenza tra chi rispetta le Istituzioni e chi no", riprende piccato il consigliere azzurro.

"Simpatico quello che ha detto Caserta, è un ossimoro - esordisce, invece, Trantino - e non è la prima volta che interviene in questo senso". Il riferimento è alla difesa degli abusivi al mercatino delle pulci di San Giuseppe La Rena. "E' inutile che ci scontriamo sulle finalità di quel centro. Voi raccontate una verità, ma a me ne risulta un'altra. Ma non è questo il punto. E' necessario da parte mia, ancora una volta, precisare che questa amministrazione non va a guardare l'appartenenza politica per operare. Noi consentiamo spazio a tutti nel momento in cui si seguono le procedure di legge e di legalità, ma non consentiremo mai l'occupazione abusiva".