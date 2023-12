Gli attivisti dello studentato 95100 protesteranno in via Etnea, Alberghina (MpA): "Sgombero atto dovuto contro l'abusivismo"

"L'episodio di via Gallo, purtroppo, è un chiaro esempio del disagio sociale che investe la città di Catania. Un episodio che non può lasciare indifferenti cittadini e amministrazione". Così la coordinatrice catanese del Mpa, Pina Alberghina, commenta quanto successo in questi giorni in via Gallo a Catania. Questo pomeriggio alle ore 19 gli attivisti dello studentato posto sotto sequestro preventivo hanno indetto una manifestazione di protesta davanti alla villa Bellini. "Lo sgombero di via Gallo – prosegue Pina Alberghina – è un atto dovuto per contrastare l'abusivismo. Quello che chiediamo come Mpa è che l'amministrazione comunale, anche per contrastare il diffondersi di fenomeni di questo genere, rafforzi gli stanziamenti per i servizi sociali implementando le strutture di accoglienza residenziale ed incrementando le misure di sostegno all'inclusione sociale soprattutto nelle aeree più degradate della città".