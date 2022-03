Luca D’Emilio eletto segretario giovanile di “SìAmo Futuro Catania”

Durante il pomeriggio di sabato 19 marzo, si è svolto il primo congresso della confederazione studentesca “SìAmo Futuro Catania” presso il Camplus d’Aragona. Durante lo svolgimento dei lavori, dopo gli interventi dei membri e dei rappresentanti negli organi d’ateneo, è avvenuta l’elezione del nuovo segretario giovanile Luca D’Emilio. “È una gioia immensa poter rappresentare in qualità di segretario giovanile una delle realtà studentesche più vivaci dell’Università degli Studi di Catania” – dichiara – “è un momento splendido perché oltre a rappresentare gli studenti in seno agli organi superiori e in seno ai consigli di corso e di dipartimento del nostro Ateneo, abbiamo dato prova di come il fermento della realtà studentesca sia più vivo che mai rinnovando il direttivo del nostro gruppo ed esaltando le qualità dei membri che lo compongono con un turnover generazionale che non è cosa comune” – continua – “Porteremo avanti la nostra visione di un’università fondata sul merito, sulla solidarietà, sulla sostenibilità e sull’internazionalizzazione e ci impegneremo quotidianamente per renderla realtà. Ringrazio Michele Schiavino e Biagio Gravina per il lavoro svolto finora e per il sostegno dimostratoci in questi mesi, il nuovo vice-Segretario Giuseppe Dimartino che già onora la nostra associazione con il suo lavoro presso il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Catania, il nostro responsabile organizzativo Gianluca Tinnirello per lo straordinario lavoro condotto finora – conclude – e tutti i membri della nostra confederazione”.