Siccità, Pogliese (FdI): "Fondi per le aziende colpite, governo vicino a imprese siciliane"

“Il ministro Lollobrigida ha confermato, ancora una volta, la centralità della Sicilia e delle sue imprese nell’azione del governo. Lollobrigida darà parere favorevole a un emendamento presentato al dl Agricoltura al Senato da Fratelli d’Italia in favore delle aziende agricole e degli allevatori siciliani colpiti dalla siccità, destinando a questi 15 milioni di euro di indennizzi. E darà disposizioni, affinché queste risorse possano giungere nel più breve tempo possibile". È quanto dichiara il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.

"Il governo Meloni - aggiunge - ha deliberato, inoltre, lo stato di emergenza, mettendo a disposizione 20 milioni di euro per sostenere i primi interventi sul territorio. Non ci sottraiamo alle nostre responsabilità e ci impegniamo a non lasciare indietro nessuno. Siamo vicini agli uomini e alle donne siciliane in questo momento di difficoltà”.