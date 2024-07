Siccità, Stancanelli (Lega): "Il piano idrico regionale è una risposta concreta alla crisi"

"Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione del Piano idrico regionale da 1,6 miliardi di euro. È una risposta concreta e necessaria per la grave crisi idrica che ha messo in ginocchio agricoltori, imprese e famiglie della nostra regione. I 70 milioni di euro destinati alla provincia di Catania saranno fondamentali per migliorare l'infrastruttura idrica locale, garantendo un approvvigionamento sicuro e continuo". Lo afferma l'eurodeputato della Lega, Raffaele Stancanelli, sull'approvazione del Piano idrico regionale e i finanziamenti destinati alla provincia etnea.

"Nel ringraziare quanti hanno lavorato per raggiungere questo risultato - aggiunge Stancanelli - un ringraziamento particolare al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha ancora una volta mantenuto gli impegni presi. È essenziale che tutte le istituzioni coinvolte, dai governi locali a quelli nazionali ed europei, lavorino in sinergia per assicurare che i progetti vengano realizzati nei tempi previsti e con la massima trasparenza", conclude.