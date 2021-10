"Sicilia in zona bianca già da sabato", l'annuncio dell'assessore Razza

Sicilia pronta a tornare in zona bianca. L'annuncio del Ministero dovrebbe arrivare domani e il cambio di fascia, con il passaggio in quella con minori restrizioni, scatterà già sabato e non lunedì come accaduto fino a oggi. "Ho sentito il ministro Speranza - ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - e mi ha garantito che varrà per la Sicilia il decreto legge convertito che permetterà di tornare 'bianchi' già a partire dal fine settimana".

I dati dell'Isola, infatti, sono confortanti, come dimostra anche il nuovo bollettino settimanale presentato oggi dall'assessore Razza e realizzato dal dipartimento per le Attività sanitarie Dasoe, guidato da Francesco Bevere: la Sicilia si attesta su duemila nuovi positivi a settimana con un basso tasso di ospedalizzazione.

Al di là di tre province più restie alla campagna vaccinale - Messina, Siracusa e Catania - cresce anche il numero di vaccinati in Sicilia. "Un dato - ha spiegato Razza - che ci consente di sperare bene per il futuro".

Notizia in aggiornamento