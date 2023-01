Mascalucia, Vincenzo Magra annuncia la propria ricandidatura alle prossime comunali

Urne aperte per le prossime elezioni amministrative per i 33 mila residenti del Comune di Mascalucia e a ripresentarsi è l’attuale Sindaco della cittadina etnea, Vincenzo Magra. Ad annunciare la propria candidatura al secondo mandato è lo stesso primo cittadino: “Emerge la necessità di dare continuità all’impegno assunto in questo quinquennio - afferma - per proseguire e completare progetti e azioni già in cantiere. L’obiettivo è quello di non disperdere il lavoro svolto finora sul territorio e raccoglierne i frutti”.

Ad aderire al progetto Mascalucia 2022-23 di Vincenzo Magra, oltre alla lista civica del sindaco in carica e rappresentata in Giunta dall’Assessore alla Sanità Raffaele Gibilisco, il gruppo Prima l’Italia, espressione del vicegovernatore della Regione Sicilia, Luca Sammartino e della deputata nazionale, Valeria Sudano, rappresentato in Giunta dall’assessore al bilancio Alessio Cardì e dal vicesindaco Alfio D’Urso; la lista del gruppo Obiettivo Mascalucia coordinata da Uccio Guglielmino, già Presidente vicario nelle passate amministrazioni, dal Presidente del Consiglio comunale Andrea Guglielmino e con l’assessore alla Pubblica Istruzione Marilena Caruso; la lista civica del consigliere comunale Fabio Mondelli; il gruppo Forza Italia, in rappresentanza del coordinatore provinciale, Marco Falcone con l’assessore ai servizi pubblici ed alla manutenzione straordinaria Damiano Marchese; la lista civica Mascalucia in Progresso del già segretario provinciale del Pd Angelo Villari; Fabio Cantarella, coordinatore provinciale di Prima l’Italia e già cicesindaco di Mascalucia.

“Sono felice di avere avuto riscontro di una forte coesione con l’appoggio dei 12 consiglieri di maggioranza e di tanti cari amici, tra cui Claudio Pappalardo, - prosegue il Sindaco - una coalizione che si è ampliata con il supporto di ex Consiglieri ed Assessori di Mascalucia e con figure politiche del territorio di comprovata esperienza. E’ segno palese che siamo riusciti, malgrado le grandi difficoltà, ad assumerci le nostre responsabilità nell’affrontare e gestire le problematiche legate al nostro Comune”.

Magra sottolinea gli anni di sacrifici economici affrontati dal 2013: “Al mio insediamento,- evidenzia- con l’Assessorato al Bilancio e con l’Amministrazione tutta, abbiamo risanato il debito delle casse comunali che ammontava a più di 5 milioni di euro. Lavorando in maniera virtuosa, siamo riusciti, inoltre, ad accantonare modeste somme di denaro ed attivare le procedure per i lavori pubblici che hanno comportato l’avvio dei bandi di gara, l’affidamento delle ditte e adesso, finalmente, il via ai lavori. Si tratta di programmazioni progettate quattro anni fa e che oggi stanno arrivando a compimento”. I fondi del Pnnr, anche se finanziati e attivati, sono sottoposti per decreto ad un iter cadenzato da un crono-programma che prevede l’esecuzione dei lavori dal 2023 al 2026. Lo rimarca l’assessore Damiano Marchese che si dichiara soddisfatto del lavoro svolto finora: “Insieme alla squadra che mi onoro di rappresentare con le deleghe Lavori Pubblici e Patrimonio, abbiamo consegnato alla cittadinanza opere che si attendevano da tempo, altre ancora sono in programma. Saremo in campo a sostegno di Vincenzo Magra per continuare a dare le risposte di cui Mascalucia necessita”.

Con Vincenzo Magra, anche Angelo Villari: “Propendiamo per la continuità di Magra- spiega- perché la fine del secondo mandato è quello che chiude il percorso di un sindaco. Adesso abbiamo bisogno di accelerare il passo su quanto è stato compiuto per dare risposte relative ad igiene ambientale, sviluppo e riassetto del territorio, prospettive di lavoro a commercianti ed artigiani locali e, per farlo, è necessaria un’ampia coalizione”. Favorevole, inoltre, al secondo mandato consecutivo di Magra, Fabio Cantarella: “Con i Governi Nazionale e Regionale appena insediati - conclude - e con i fondi Europei a disposizione non c’è momento più indicato per lavorare a svolte importanti. Mascalucia ha bisogno di competenza, esperienza e radicamento sul territorio”.