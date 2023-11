Il traffico blocca le ambulanze al Policlinico, sopralluogo della terza commissione per trovare soluzioni

La terza commissione consiliare permanente Viabilità e Trasporti, presieduta dal presidente Giovanni Curia, ha effettuato questa mattinia una seduta itinerante presso via Santa Sofia, nell'area antistante il pronto soccorso del policlinico, alla presenza dell’ingegner Giovanni Origlio della direzione manutenzione strade e dei geometri Pietro Freni e Giovanni Tornello, funzionari dell'ufficio tecnico urbano.

In un precedente sopralluogo del 26 ottobre scorso erano già state verificate le problematiche di viabilità esistenti in questa zona, che coinvolgono anche le ambulanze in emergenza. Spesso, infatti, i mezzi di soccorso vengono bloccati dalle troppe auto incolonnate ed anche coloro che sono in attesa di accedere al parcheggio del nosocomio cittadino affrontano le stesse problematiche.

Con il parere favorevole dell'Utu, si sono quindi cercate delle possibili soluzioni. L'ing. Origlio è stato chiamato per la predisposizione, previo studio preliminare di fattibilità, del computo metrico estimativo del progetto e del relativo quadro economico di spesa, in attesa che la direzione manutenzioni abbia a disposizione i fondi per la realizzazione di nuove opere stradali. Nel corso della seduta odierna, insieme ai tecnici, la Commissione ha rimarcato la necessità di effettuare restringimento dell'aiuola spartitraffico (con modifica dei due torna indietro) e la realizzazione di tre corsie di marcia con relativa segnaletica orizzontale per snellire il traffico.

Inoltre, sono state avanzate anche le seguenti proposte: una deroga per le altre linee Amts ad utilizzare la corsia del Brt 1; l'installazione all'altezza del pronto soccorso, da parte dell'azienda ospedaliera del Policlinico, di un cartello digitale indicante il numero di posti liberi del soprastante parcheggio; l'installazione di due telecamere per il controllo dell'utilizzo improprio della corsia Brt.

"La Commissione - ha dichiarato il presidente Curia - resta in attesa di esaminare lo studio preliminare di fattibilità che sarà predisposto dall'Utu, in modo che la direzione manutenzioni possa di seguito quantificare il costo del progetto e, con la disponibilità dei fondi, avviare le procedure per l'esecuzione dell'intervento".