Sospensione del sindaco, Di Salvo: "Momento difficile, si torni al voto"

La procura si è espressa contro il ricorso del sindaco e ancora si attende una decisione per capire se Pogliese potrà uscire dal "limbo" della legge Severino o meno. Nel frattempo il consigliere Salvo Di Salvo non perde occasione per incalzare il primo cittadino: "La sospensione del sindaco pesa oggi più che mai sulle spalle dei cittadini tutti, in un momento in cui il caro bollette e la guerra in Ucraina stanno mettendo a dura prova la stabilità dell'economia del Paese".

"L'assenza di una guida politica in città si avverte, Pogliese non può proseguire con ricorsi che puntualmente vengono rigettati: è un accanimento che non fa bene a lui stesso e alla città. Ormai la misura è colma, se ne faccia una ragione; non si arriverà alla modifica della Legge Severino nei termini che lui spera e Pogliese potrebbe tornare alla guida del Comune a Marzo del 2023, alla scadenza del suo mandato", aggiunge. Così chiede un ritorno al voto sperando nel "buon senso" del primo cittadino.